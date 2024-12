ETV Bharat / technology

ಐಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ- ಸೂಪರ್ ಎಐ​ ಫೀಚರ್​ಗಳ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ iOS 18.2 ಅಪ್​ಡೇಟ್​!

By ETV Bharat Tech Team

Apple iOS 18.2 update: Apple iOS 18.2 To Be Released in India: ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಪಲ್​ 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

iOS 18 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವು!: ಕಂಪನಿಯು WWDC 2024 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಪಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು iOS 18 ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಜೊತೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿ, ಜೆನ್‌ಮೋಜಿ, ವಿಜುವಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್​, ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ಡ್​ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

'iOS 18.2' ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. 'iOS 18.2' ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2024 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: iOS 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. iOS 18.2 ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ iPhone ನಲ್ಲಿ 'Settings​' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಹೋಗಿ.. ನಂತರ 'General' ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 'Software Update' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ. ಈಗ 'ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಒಎಸ್ 18.2 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಿರಿ ಜೊತೆ ChatGPT ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್: ಆಪಲ್​ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ChatGPT ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ iOS 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿ ಸಜ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್). ಸಿರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ChatGPT ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್​ಗಳ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ OpenAI ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇಳುವದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಿರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಪಲ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ChatGPT ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೆನ್‌ಮೋಜಿ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ 'ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಬಮ್'ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್: ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈ 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಟ್ಸ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಫ್​ ಸ್ಕೇಚ್​ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಫ್​ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಮಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್: ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಆಪಲ್​ನ ಮೊದಲ ಎಐ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಾವು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್: ಈ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನೋಡಲು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಮೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್​ ಟೈಂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯ?: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆಪಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು 'ಐಫೋನ್​ 16 ಸೀರಿಸ್​' ಮತ್ತು 'ಐಫೋನ್​ 15 ಪ್ರೊ' ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ iOS 18.2 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕಂಪನಿಯು ಇತರ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ತರಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.