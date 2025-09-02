Apple Hebbal: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯಾದ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈ (ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ (ಆಪಲ್ ಸಾಕೇತ್) ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಮೂರನೇ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ನೋಡ ಬಹುದು.. ಆನಂದಿಸಬಹುದು..! ಈ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಐಫೋನ್ 16, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ (M4 ಚಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ), ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೊ ಸೇರಿದಂತೆ), ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 10, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 4, ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ನಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ವಲಯವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸ್ಟೋರ್ನ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ iOS ಅಥವಾ Android ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಪಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀನಿಯಸ್ ಬಾರ್ನ ತಜ್ಞ ಸೇವೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಪಿಕಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅಂಗಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
'ಟುಡೇ ಅಟ್ ಆಪಲ್' ಎಂಬ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹದು: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್: ಆಪಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಮ್ ಎರಡರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
