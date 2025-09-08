ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್: ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳು
Apple Event 2025: ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.
Published : September 8, 2025 at 3:09 PM IST
Apple Event 2025: ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅವೇ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸರಣಿ 11 ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ ಪ್ರೊ 3 ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ 2025ರ ನಂತರ ಅಗ್ಗವಾಗುವ 8 ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಐಫೋನ್ಗಳು ಅಗ್ಗ: 9to5Mac ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ 2025ರ ನಂತರ ಐಫೋನ್ 15 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಫೋನ್ 15, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳ ಬೆಲೆ: ಆಪಲ್ನ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 10, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಎಸ್ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗ: ನೀವು ಆಪಲ್ನ ಆಡಿಯೊ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರ ನಂತರ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 2 ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಏಕೆ?: ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಏರ್ ಮಾದರಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಐಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್! TATAದಿಂದ BMWವರೆಗೂ ತಗ್ಗಿದ ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳು