ಆ್ಯಪಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಐಫೋನ್​ 17, 17 ಏರ್, ಆ್ಯಪಲ್​ ವಾಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Apple Awe Dropping Event: ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್‌ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ (Photo Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 10:36 AM IST

Apple Awe Dropping Event: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ‘Awe ಡ್ರಾಪಿಂಗ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro 3 ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​: ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂದು ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 17, 17 ಏರ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆ್ಯಪಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?: ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17: ಇದು 120Hz ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರವು 60Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 24MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್: ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಪ್ಪ 5.5mm ಅಥವಾ 5.6mm ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಐಫೋನ್ 6 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ದಪ್ಪ 6.9mm ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಎಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 48MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ 12MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11: ಇಂದು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11 ಅನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು S ಸೀರಿಸ್​ನ ವೇಗದ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 5G ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3: ಇಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ S11 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ SOS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್: ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ SE 3 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

