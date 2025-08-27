ETV Bharat / technology

Apple Event: ಆಪಲ್‌ ಈವೆಂಟ್​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಮಾಡೆಲ್​, ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ನ ಬಿಗ್​ ಈವೆಂಟ್!
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 8:06 AM IST

Apple Awe Dropping Event: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಈವೆಂಟ್​ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ‘Awe dropping’. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ ಆಪಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3: ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11 ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2ರ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಬರುವುದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ TW ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ: ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಸಿರಿ AI ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ChatGPT ಮತ್ತು Google Gemini ನಂತಹ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿರಿಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಪಲ್ ಕಣ್ಣು: ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ನ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸುಂಕವು ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಈವೆಂಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?: ಕಂಪನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಆ(Awe) ಡ್ರಾಪಿಂಗ್’ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಟೀಮ್​ ಕುಕ್​ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಪಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, YouTube, Apple TV+ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು Apple.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

