Apple Awe Dropping Event: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ‘Awe dropping’. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3: ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 11 ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2ರ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಬರುವುದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ TW ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೊಸ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ: ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿರಿ AI ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ChatGPT ಮತ್ತು Google Gemini ನಂತಹ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿರಿಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಪಲ್ ಕಣ್ಣು: ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ನ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಫೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸುಂಕವು ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಈವೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?: ಕಂಪನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಆ(Awe) ಡ್ರಾಪಿಂಗ್’ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಟೀಮ್ ಕುಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, YouTube, Apple TV+ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು Apple.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
