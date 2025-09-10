ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3: ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫೀಚರ್!
Apple AirPods Pro 3 Launched: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಅನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : September 10, 2025 at 10:48 AM IST
Apple AirPods Pro 3 Launched: ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ (TWS) ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 11, ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಮತ್ತು ವಾಚ್ SE ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 3 ಪ್ರೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಡಿಯೊ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ 2x ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆವರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
AirPods Pro 3ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫೀಚರ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ AirPods Pro 3 ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರಂಸಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ANC ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆದಾರರು 8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸಾಧನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಐಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
AirPods Pro 3 ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ AirPods Pro 3 ಅನ್ನು ರೂ. 25,900 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿತರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
