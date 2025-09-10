ETV Bharat / technology

ಆ್ಯಪಲ್​ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3: ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೈವ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಫೀಚರ್!

Apple AirPods Pro 3 Launched: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಅನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಯರ್​ಬಡ್ಸ್​ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಆ್ಯಪಲ್​ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 (Photo Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025

Apple AirPods Pro 3 Launched: ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಟ್ರೂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ (TWS) ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11, ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಮತ್ತು ವಾಚ್ SE ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ 3 ಪ್ರೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಡಿಯೊ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸ್​ಲೇಷನ್​ 2x ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆವರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.

AirPods Pro 3ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಫೀಚರ್​: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್​​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಡ್ಸ್​ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್‌ನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ AirPods Pro 3 ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೆರಂಸಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ANC ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆದಾರರು 8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕೇಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸಾಧನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಐಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

AirPods Pro 3 ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ AirPods Pro 3 ಅನ್ನು ರೂ. 25,900 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿತರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

