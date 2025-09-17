ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿವು, ಐಫೋನ್ 17e ಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರೆಗಿನ 10 ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಆಪಲ್
Apple 2026 Product Launch List: ಸದ್ಯ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಆಪಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ..
Published : September 17, 2025 at 7:50 AM IST
Apple 2026 Product Launch List: ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
Apple will reportedly launch these new products between late 2025 and early 2026 🔥— Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2025
Source: @markgurman pic.twitter.com/Hrj2kziONe
ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಆ. 10 ಸಾಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು, ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಹಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಸುಮಾರು 10 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನ ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
- iPad Pro: ಆಪಲ್ M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು.
- Apple TV: ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ A17 ಪ್ರೊನೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ವೈ-ಫೈ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- HomePod Mini: ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ S9 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಚಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಕಲರ್ಸ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- AirTag (2nd Gen): ಕಂಪನಿಯು ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ (2ನೇ ಜನರೇಷನ್) ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- Vision Pro: ಆಪಲ್ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು M4 ಅಥವಾ M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೊಸ ಹೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
- iPhone 17e: ಆಪಲ್ ಈ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 16e ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು A19 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
- MacBook Pro: ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
- MacBook Air: ಆಪಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು M5 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- Studio Display: ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ-ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- Apple Home Hub: ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
