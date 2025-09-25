ETV Bharat / technology

Android Laptops and Desktops: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಚಾಲಿತ ಪಿಸಿಯನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​, ಪಿಸಿಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದ ಗೂಗಲ್​ (Image Credits: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 11:20 AM IST

Android Laptops and Desktops: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಕ್ ಓಸ್ಟರ್ಲೋಹ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಮ್ ಓಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಓಸ್ಟರ್ಲೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್-ಪವರ್ಡ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಗಳು: ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನಗಳ ವರ್ಗವು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು AI ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್​ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ಜೊತೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಾಧನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅಲೆಯು Chromebooks ನಂತೆಯೇ ಬಜೆಟ್ PC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಮ್ಮುಖವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ PC ಡೊಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ಸ್​: ಈ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಿವರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೋಮ್ ಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಓಸ್ಟರ್ಲೋ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್-ಪವರ್ಡ್​ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಪರಿಚಯವು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. AI-ಪವರ್ಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವಿಧ ಸಾಧನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

