ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ AI - ಚಾಲಿತ ಎಕೋ, ಕಿಂಡಲ್, ರಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆಜಾನ್: ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಎಂಬುದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು AI ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Amazon Launches New Generation Of AI-Powered Echo, Kindle, Ring Devices, Featuring Alexa+
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ AI - ಚಾಲಿತ ಎಕೋ, ಕಿಂಡಲ್, ರಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಿಂಡಲ್, ರಿಂಗ್, ಎಕೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (AI) ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಮೆಜಾನ್‌ನ AI ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ಅಲೆಕ್ಸಾ+ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿವೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ AI ಮುಖ ಗುರುತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಅಲೆಕ್ಸಾ+ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿತವಾದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಎಕೋ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಫೈರ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದೆ.

Kindle arrives in a colour e-ink variant as well
Kindle arrives in a colour e-ink variant as well (Amazon)

ಹೊಸ ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್: ಹೊಸ ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು AI-ಚಾಲಿತ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಮೆಜಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು 11 ಇಂಚಿನ, ಗ್ಲೇರ್-ಫ್ರೀ E ಇಂಕ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ತಲೆಮಾರಿನ 10.2 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು 400 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 5.4 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 433 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 5.6 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್‌ನ ಬೆಲೆ $ 499.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಲರ್‌ಸಾಫ್ಟ್ (ಬಣ್ಣದ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ) $629.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಿಂಗ್: ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್: ಅಮೆಜಾನ್‌ ರಿಂಗ್ ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಈಗ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನವೀಕರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 2K ಮತ್ತು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, "ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಮುಖ ಗುರುತಿನ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಏಕೀಕರಣವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್‌ಗೆ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪಿಇಟಿ - ಕೇಂದ್ರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, AI ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

The new Echo devices are available to pre-order in the US
The new Echo devices are available to pre-order in the US (Amazon)

ರಿಂಗ್‌ನ "ಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟಿ" ಫಾರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ರಿಂಗ್ ವೈರ್ಡ್ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ 249.99 ಡಾಲರ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೈರ್ಡ್ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆ $179.99 ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಚಾಲಿತ ಎಕೋ ಉಪಕರಣಗಳು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆಜಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಎಕೋ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕೋ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ, ಎಕೋ ಶೋ 8, ಮತ್ತು ಎಕೋ ಶೋ 11 ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಜರ್ವೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲೆಕ್ಸಾ-ಚಾಲಿತ ಎಕೋ ಉಪಕರಣಗಳಂತೆ, ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಎಕೋ ಲೌಡ್‌ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ; ಎಕೋ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೆ $99.99 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಗೆ $219.99 ಡಾಲರ್​ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕೋ ಶೋ 8 ಮತ್ತು ಎಕೋ ಶೋ 11 (ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ $179.99 ಮತ್ತು $219.99 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ್ಯಡ್​-ಫ್ರೀ ‘YouTube Premium Lite’: ಅಲ್ಲಿ ₹700, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ!

For All Latest Updates

TAGGED:

AMAZONAMAZON KINDLEALEXA PLUSAMAZON ALEXAAMAZON LAUNCHES AI POWERED ECHO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.