Chrome Browser: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಖರೀದಿಸಲು 34.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಎಲ್ಲ ನಗದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದು Google Chrome ನ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 15-17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ AI ಕಂಪನಿಯು Chrome ಅನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ AI ಕಂಪನಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈಗ Chrome ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ Perplexity 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು AI ಸರ್ಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ: ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಓಪನ್ - ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ AI-ಪವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಟ್ವೇಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ AI ಬ್ರೌಸರ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಸಹ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ AI ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ!: ಈ ಕೊಡುಗೆ ಡಕ್ಡಕ್ಗೋ ಸಿಇಒ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ವೀನ್ಬರ್ಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯಾಹೂ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಪೊಲೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
