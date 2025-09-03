AI Stethoscope: AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, AI ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ AI ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನವಾದ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ AI ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಇಕೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ NHS ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು, ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ AI ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. AI ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ (Heart Failure), ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ (Atrial Fibrillation) ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕವಾಟದ (Heart Valve) ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ECG) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ನಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..
ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಎಐ: ಸಾಧನದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕಾರ್ಡರ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 200 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 12,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು AI ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಈ ಸಾಧನ ಬಳಸದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಐ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೋಗಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು. AI ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ 2.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನದ ಸಾಧ್ಯತೆ 3.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
