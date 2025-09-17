ETV Bharat / technology

AI ಹೊಲೊಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೊ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪಟೇಲರ AI-ಚಾಲಿತ ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

SARDAR VALLABHBHAI PATEL 3D AVATAR OF VALLABHBHAI PATEL ABOUT AI HOLOBOX
AI ಹೊಲೊಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

AI Powered Holobox: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ದೇಶವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ನಿಜಾಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ' ಆಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಟೇಲರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋದ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನವು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, 565 ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಿಜಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ತಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಪಟೇಲರು ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹುಣ್ಣು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.

ರಜಾಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು: ಖಾಸಿಂ ರಿಜ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಜಾಮನ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ರಜಾಕರರು ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ದಾಳಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಜಾಕರರು ‘ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿಜಾಮನ ಮೊಂಡುತನ ಮತ್ತು ರಜಾಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಏಕತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪಟೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 1948ರಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರು ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೋಲೋ ಆಟ ಮೈದಾನಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಕೇತನಾಮವಾಗಿತ್ತು. 1948ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಜೆ.ಎನ್.ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಿಜಾಮ ಶರಣಾದನು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಯಿತು.

ಪಟೇಲರ ಉಕ್ಕಿನ ನಾಯಕತ್ವ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರ ಉಕ್ಕಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೇರಿದರು. ನೆಹರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಟೇಲರ ದೃಢತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದ ಏಕತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್: ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17. ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೊದ 77ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಪಟೇಲರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ದೇಹ ಗಾತ್ರದ AI-ಚಾಲಿತ ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪಟೇಲರ ಹೈಪರ್-ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ 3D ಅವತಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ದೇಹಗಾತ್ರದ AI-ಚಾಲಿತ ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

AI ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷತೆ: AI-ಚಾಲಿತ ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇದು ಭೂತ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ. ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾವೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. AI ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಮಾನವ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. AIಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವಂತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಜೀವ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವತಾರ ಅಥವಾ AI ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ AI ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯ, ಶೂನ್ಯ-ವಿಳಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. 33 ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಜೀವಂತ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:

  • ಜೀವಂತ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಕ್ಕಾಗಿ 86-ಇಂಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​
  • ಮಾನವನಂತಹ ವಾಯ್ಸ್​ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು
  • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು (ಆಪ್ಶನಲ್​)
  • ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಹಡಿಗಳು, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಬಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಚಲನಶೀಲತೆ
  • ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

AI ಹೋಲೋಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ: AI ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಧಿತ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿವು, ಐಫೋನ್​ 17e ಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಹೋಮ್​​ವರೆಗಿನ 10 ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಆಪಲ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

SARDAR VALLABHBHAI PATELVALLABHBHAI PATEL 3D AVATARABOUT AI HOLOBOXಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್AI POWERED HOLOBOX

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.