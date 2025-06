ETV Bharat / technology

ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ( Photo Credit: ETV Bharat )

Ahmedabad Plane Crash: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 787 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ ವಿಮಾನವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್: ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕ ಬೋಯಿಂಗ್... 2000 ರಲ್ಲಿ '787 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್' ಸೀರಿಸ್​ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ದೀರ್ಘ-ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2009 ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ಜಪಾನ್‌ನ ‘ಆಲ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಏರ್‌ವೇಸ್’ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2011 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು. 100 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ‘787 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್’ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1,148 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 34 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಏರ್​ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಮಾನ ಲಾಂಚ್​ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತವು. ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ 1006 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 2150 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು: 787-8 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವೈಡ್-ಬಾಡಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 242-290 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಂತರಖಂಡ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವು ಒಂದೇ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 13,530 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ನಿರ್ಮಾಣ: ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ 787-8 ವಿಮಾನದ ದೇಹವು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಉಕ್ಕಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಸೀರಿಸ್​ ವಿಮಾನಗಳು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಎರಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದವು. ಬೋಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೋಯಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಲೆಹ್‌ಪೋರ್ ಬೋಯಿಂಗ್​ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 777 ಮತ್ತು 787 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವು!: ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 169 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು, 53 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, 7 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, 1 ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಬದುಕುಳಿದವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್‌ನ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8 ವಿಮಾನಗಳು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎರಡು ದುರಂತಗಳು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2018 ರಂದು ಜಕಾರ್ತಾದಿಂದ 181 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಲಯನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನವು ಜಾವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ.. ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವು ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾದಿಂದ ಹಾರಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 157 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8 ಜೆಟ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಬೋಯಿಂಗ್ 2.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​​ಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8 ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಘಟನೆಗಳು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏರ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ..: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏರ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಏರ್‌ಬಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿವೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಓದಿ: ಭಾರತ್​ ಎನ್​ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ 4-ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್​ 5 ಸ್ಟಾರ್​!

