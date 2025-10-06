ETV Bharat / technology

ಜೊಹೊದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಧನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅದುವೇ ವಾಣಿ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಅರಟ್ಟೈ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜೊಹೊ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವಾಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

After Zoho launches Vani A new visual collaboration tool for modern teams
ಜೊಹೊದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಧನ ಬಿಡುಗಡೆ (Zoho)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 7:06 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜೊಹೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಅರಟ್ಟೈ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೃಶ್ಯ ಸಹಯೋಗ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಟಾಪಟ್​ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಹೊಸ ಪರ್ಯಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜೊಹೊ ವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಜೊಹೊ ವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ತರಬಹುದು.

ಜೊಹೊ ವಾಣಿ ಎಂದರೇನು?: ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಹಯೋಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಾಣಿ ದೃಶ್ಯ ಚಿಂತನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಿಕಿ ನೋಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಸಮಕಾಲಿಕ ಸಹಯೋಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ವಾಣಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ಗಳು, ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಅನಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ AI ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜೊಹೊ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ "ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿ. ಸಹಕರಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವು ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಗಳು, ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ತಂಡದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಫ್ಲೋ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿ ಕೇವಲ ಯೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು, ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಜೊಹೊ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮೂಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಉತ್ಪನ್ನ ತಂಡಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ AI ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಭೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

