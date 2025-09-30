ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹೀರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Haval H9 SUV: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 8:46 AM IST
Haval H9 SUV: ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ HAVAL H9 SUV ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಈ SUVಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ.
Haval H9 SUV ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,42,200 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ SUV ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ SUVಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
SUV 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 215 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 324 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. 4-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ 91 ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
HAVAL H9 ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬಂತಿದೆ. 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS, EBD, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ. ಆಟೋ, ಇಕೋ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ನೋ, ಮಡ್, 4L ಮೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 14.6-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೆದರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸೀಟುಗಳು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಸಾಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
HAVAL ಚೀನಾದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಮೋಟಾರ್ (GWM)ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಮತ್ತು SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. HAVAL ಮಾರ್ಚ್ 2013ರಲ್ಲಿ GWM ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
