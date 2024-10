ETV Bharat / technology

ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು AI ಬಹು ಉಪಯೋಗ!: ಅದು ಹೇಗಂತೀರಾ? - AI for Better World for Animals

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎಐ ಬಹುಉಪಯೋಗ ( Getty Images )

AI for Better World for Animals: AI ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರ ವರ್ಗಗಳ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲಬೆರಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಾಗ ಡೈರಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ (TOVP) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಬೋಲ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೀರ್​​​ ಹಸುಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು: ನಾವು ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹಾಲು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಯಾದ 'ಗಿರ್' ಹಸುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್​. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ತನ್ನ ಹಸುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಾಲನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.