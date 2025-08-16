Big Sis Billy: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 76 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಎಐಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ 76 ವರ್ಷದ ಥಾಂಗ್ಬುಯ್ ವಾಂಗ್ಬಂಡು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಾಲ್ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ರಚಿಸಿದ ‘ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ ಬಿಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ವಾಂಗ್ಬ್ಯೂಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಿಂಡಾ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು ದರೋಡೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಂಗ್ಬ್ಯೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ AI ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ವಾಂಗ್ಬ್ಯೂ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ರಟ್ಜರ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನ್ಯೂ ಬ್ರನ್ಸ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ ಬಿಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅವಳು ನಿಜ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಳಾಸವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮುತ್ತು ನೀಡಬೇಕೇ?’ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಂಗ್ಬ್ಯೂ ಅವರ ಮಗಳು ಜೂಲಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಹನವು ‘ತುಂಬಾ ಚೆಲ್ಲಾಟ’ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಪದಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೆಟಾದ AI ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂಗ್ಬ್ಯೂ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಜನರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ: ಘಟನೆಯ ನಂತರ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಅವುಗಳ ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇಬ್ಬರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟರ್ಗಳು ಮೆಟಾ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಸಹ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
