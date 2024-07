ETV Bharat / technology

Foldable Phone: 6ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೊಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? - SAMSUNG FOLDABLE PHONE PRICE

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 6 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ನೋಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಕಂಪೋಸರ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಟು ಇಮೇಜ್, ಇಂಟರ್ ಪ್ರೆಟರ್, ಫೋಟೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಲೋ-ಮೋ - ಎಐ-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

What is the price of foldable Samsung mobile?: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 6 1,64,999 ರೂ.ಗಳ (12 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ 6 1,09,999 ರೂ.ಗಳ (12 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 59,999 ರೂ. ಮತ್ತು 40 ಎಂಎಂ ಮಾಡೆಲ್​ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 7 29,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾ ಎಐ ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ - Meta AI