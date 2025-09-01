Tesla Model Y Performance: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ‘ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ‘ಮಾಡೆಲ್ ವೈ’ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು, ಅಂಡರ್ಬಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್: ಈ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ‘ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ಅದರ ದೊಡ್ಡ 21-ಇಂಚಿನ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ 2.0 ಫೇಕ್ ವೀಲ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ಮಾಡೆಲ್ ವೈ’ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಷನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸೀಟುಗಳು ಪವರ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ (under thigh) ಸಪೋರ್ಟ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಹ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ Y’ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ‘ಮಾಡೆಲ್ Y’ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 15.4-ಇಂಚಿನ ಯುನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 16-ಇಂಚಿನ ಯುನಿಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಈ ಕಾರು ಆಲ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ‘ಮಾಡೆಲ್ Y ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ‘ಮಾಡೆಲ್ 3 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ‘ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 4DU’ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 460 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ‘ಮಾಡೆಲ್ Y’ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 395 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಕೇವಲ 3.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 96 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ‘ಮಾಡೆಲ್ Y’ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ-ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ‘ಮಾಡೆಲ್ 3 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 580 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ಹೈ-ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ‘ಮಾಡೆಲ್ 3’ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿ.ಮೀ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಫುಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾದ ಬರ್ಲಿನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ‘ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
