ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಡುಕಾಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್! ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Multistrada V4 Rally Unveiled: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ಬೈಕ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 11, 2025 at 11:01 AM IST
2026 Multistrada V4 Rally Unveiled: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಡುಕಾಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ’ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಲಾಂಗ್-ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ಡುಕಾಟಿಯ ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಲವಾರು ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ‘2026 ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ’ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜೊತೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೈಹೂಕ್ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಇವಿಒ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೋಯಿರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 280 ಎಂಎಂ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡುಕಾಟಿಯ ರಾಡಾರ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ DVO (ಡುಕಾಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ABS ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬೈಕ್ನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಹೀಟೆಡ್ ಗ್ರಿಫ್ಸ್, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆಪ್ಶನ್ ಸೇರಿವೆ. ಆಪ್ಶನಲ್ ರಿಯರ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಈ ಬೈಕ್ 1,158cc ಗ್ರ್ಯಾನ್ಟುರಿಸ್ಮೊ V4 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 10,750 rpm ನಲ್ಲಿ 170 bhp ಮತ್ತು 8,750 rpm ನಲ್ಲಿ 121 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೀನಿಯರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೂಬುಷನ್ ಸ್ಮೂತ್, ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್-ರೊಟೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್, ಡುಕಾಟಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ 2.0 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಗೇರ್-ಸ್ಪೇಸಿಪಿಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಲೈಟ್ವೇಟ್, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾನೋಕಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಂಟಿ-ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗರ್ಮ್ ಪಿವೋಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ್ಯಾಲಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಂದುಡುಕಾಟಿ ರೆಡ್, ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಸ್.. ಮತ್ತೊಂದು ಜೇಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ವೀಲ್ಸ್.
ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಶನ್: ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮೂರು ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ರಾಡಾರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಡಾರ್, ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಟೂರಿಂಗ್, ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
