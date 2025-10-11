ETV Bharat / technology

ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಡುಕಾಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್​! ಲಾಂಚ್​​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

2026 Multistrada V4 Rally Unveiled: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ಬೈಕ್​ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY ENGINE 2026 MULTISTRADA V4 RALLY DESIGN MULTISTRADA V4 RALLY 2025 SPECS 2026 DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY
ಡುಕಾಟಿ (Photo Credit- Ducati)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2026 Multistrada V4 Rally Unveiled: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಡುಕಾಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ’ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಲಾಂಗ್​-ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್​ ರೈಡ್​ ಕಂಫರ್ಟ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ಡುಕಾಟಿಯ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಲವಾರು ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ‘2026 ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ’ ಲಾಂಗ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಜೊತೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೈಹೂಕ್ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಇವಿಒ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್​ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್​ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಲೋಯಿರಿಂಗ್​ ಡಿವೈಸ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 280 ಎಂಎಂ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡುಕಾಟಿಯ ರಾಡಾರ್ ಸೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ DVO (ಡುಕಾಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ABS ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬೈಕ್‌ನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಹೀಟೆಡ್​ ಗ್ರಿಫ್​ಸ್​, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಸೇರಿವೆ. ಆಪ್ಶನಲ್​ ರಿಯರ್​ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಈ ಬೈಕ್ 1,158cc ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಟುರಿಸ್ಮೊ V4 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 10,750 rpm ನಲ್ಲಿ 170 bhp ಮತ್ತು 8,750 rpm ನಲ್ಲಿ 121 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೀನಿಯರ್​ ಟಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೂಬುಷನ್​​ ಸ್ಮೂತ್​, ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್​ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್​-ರೊಟೆಟಿಂಗ್​ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್, ಡುಕಾಟಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ 2.0 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಗೇರ್-ಸ್ಪೇಸಿಪಿಕ್​ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಲೈಟ್​ವೇಟ್, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ​ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾನೋಕಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಂಟಿ-ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗರ್ಮ್ ಪಿವೋಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡಾ V4 ರ‍್ಯಾಲಿ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಂದುಡುಕಾಟಿ ರೆಡ್, ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ವೀಲ್ಸ್​.. ಮತ್ತೊಂದು ಜೇಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ ವೀಲ್ಸ್​.

ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಶನ್​: ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮೂರು ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ರಾಡಾರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ರಾಡಾರ್, ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಟೂರಿಂಗ್, ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಓದಿ: ಸೂಪರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್​ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY ENGINE2026 MULTISTRADA V4 RALLY DESIGNMULTISTRADA V4 RALLY 2025 SPECS2026 DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY2026 MULTISTRADA V4 RALLY UNVEILED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.