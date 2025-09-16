ETV Bharat / technology

ಬಜೆಟ್​ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350​: ಅಬ್ಬಾ, ಏನೆಲ್ಲಾ​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಗುರು!

Royal Enfield Meteor 350: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2025ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350 ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350 (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 2:10 PM IST

Royal Enfield Meteor 350 Launched: ಬೈಕ್‌ಗಳ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್​ ಫೀಲಿಂಗ್​ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ 2025 ಮೀಟಿಯೋರ್ 350.

ಈ ಬೈಕ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ನಿಷ್ಠೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸವಾರನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೋಡುಗರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.95 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫೈರ್‌ಬಾಲ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್, ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ನೋವಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದು 349 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 6,100 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20.2 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 4,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 27 ಎನ್‌ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಗರ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈಡಿಂಗ್​ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪವರ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇರ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಬೈಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬೈಕ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್​ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕರ್ಷಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕಲರ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫೈರ್‌ಬಾಲ್ ಆರೆಂಜ್, ಫೈರ್‌ಬಾಲ್ ಗ್ರೇ, ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ, ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೆರೈನ್ ಬ್ಲೂ, ಅರೋರಾ ರೆಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್, ಅರೋರಾ ರೆಡ್, ಸೂಪರ್‌ನೋವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ROYAL ENFIELD METEOR 350 ENGINEROYAL ENFIELD METEOR 350 FEATURESROYAL ENFIELD METEOR 350ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350ROYAL ENFIELD METEOR 350 LAUNCHED

