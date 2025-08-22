Renault Kiger Teased: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧ ಕೈಗರ್. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV300 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗರ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್: ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಕ್ವಿಡ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಯುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಟ್ರೈಬರ್ ನಂತರ ಕೈಗರ್ ವಿದೇಶಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ರೆನಾಲ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಯು ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಹೊಸ 2D ಡೈಮಂಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ನಂತೆ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗ್ರಿಲ್, ರೀಪ್ರೊಫೈಲ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಸ್ಲಿಮ್ಮರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ LED DRL ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, SUV LED ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ C-ಆಕಾರದ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ - ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಹೊಸ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 - ಇಂಚಿನ TFT ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇನೊಂದಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇರಿವೆ.
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ AC, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಸೆಮಿ - ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ರಿಮೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅರ್ಕಾಮಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 4 -ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೈಗರ್ ಈಗ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗದ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಎಬಿಎಸ್, ಇಬಿಡಿ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ 17 ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 1.0 - ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಎಎಂಟಿ ಮತ್ತು ಸಿವಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಡೀಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 11.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
