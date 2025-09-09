ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಜೀವಜಲ ಇಂಗಿಸಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಸಿ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

rainwater-soak-pit
ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ‌ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ : ಕಡಿಮೆ‌ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗುವ ಮಳೆ ನೀರು ತಡೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಸಿ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇಂಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಆಯಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.‌

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

2024 ರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಜಿ. ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: 2024 - 25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ. ಪಂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ‌ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿತ್ತು.‌ 2024ರಲ್ಲಿ 19 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 76,672 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.‌

ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 3.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.‌ 2025-26ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19,027 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

rainwater-soak-pit
ಇಂಗು ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾದ ಶಾಂತಿಸಾಗರ (ಸೂಳೆಕೆರೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಗುಂಡಿಗಳ‌ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ‌ ರೈತರ ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024 - 25 ರಲ್ಲಿ 19 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2.19 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ‌ ಒಟ್ಟು 76,622 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 77,912 ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.‌ 2025-26ರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 85.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19,027 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ‌ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32,432 ಮಾನವ ದಿನಗಳು ನಿಗದಿ ಆಗಿವೆ.

rainwater-soak-pit
ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿಗಳ ಗುರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ - 650, ದಾವಣಗೆರೆ - 4172, ಹರಿಹರ- 0, ಹೊನ್ನಾಳಿ- 1875, ಜಗಳೂರು -12330, ನ್ಯಾಮತಿ- 0, ಒಟ್ಟು 19027 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗುರಿಹೊಂದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಭರಪೂರ ನೀರು: 'ಜಗಳೂರು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಬೋರ್​​​ವೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆದವು. ಅಲ್ಲದೇ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 19 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ತರಕಾರಿ, ತೋಟಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

rainwater-soak-pit
ಇಂಗು ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿವೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 76 ಸಾವಿರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 19 ಸಾವಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೂ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು, ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.‌ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆಡೆಯೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 19,027 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

