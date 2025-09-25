ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು
ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ತಾವು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 3:47 PM IST
ಉಡುಪಿ : ಅವರೇನೂ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾವು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬೇಡಿ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಹೊರಟ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು.
ಹೌದು, ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗರದ್ದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು, ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಅವರಿವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕನಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 30 ತರುಣರ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದಿಂದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿಯ 90 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಬೀಳುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರು ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಹುಡುಗರು ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೇಷ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಊರೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗರು: ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಈ ಹುಡುಗರು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಗುವಿಗೆ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಆಶ್ರಮವೊಂದರ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆಂದು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಕಲಾವಿದ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ವೇಷದಿಂದ ಜನರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬಡಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಎರಡು ದಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಎರಡು ದಿನ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದೆವು. ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟೀಂ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮನೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
