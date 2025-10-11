ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನ ವರಿಸಿದ ಯುವತಿ; ಮಗಳು ಸತ್ತಳೆಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಊಟ ಹಾಕಿದ ತಂದೆ!
ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದ ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 1:20 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಮಗಳ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಕೆ ಸತ್ತಳು ಎಂದು ಪುತ್ರಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ 19 ವರ್ಷದ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕರೆದು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಯುವತಿಯು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೇ ಇರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಮಗಳ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ, "ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮನಸು ಮುರಿದು ಬೇರೆಯವ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಳು ಎಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಇವಳು ಕೊನೆಯವಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಓರ್ವ ಗಂಡು ಮಗ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
