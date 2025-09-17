ರೈಲು ಹಳಿಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ!
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೌಕಾನೆಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2025 at 9:11 PM IST
ಕಾರವಾರ: ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರವಾರದ ಯುವಕನನ್ನು ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಿಂದ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಬರ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕೇತ ಕಶ್ಯಪ್ ಎಂಬಾತ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಗರದ ನಂದನಗದ್ದ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಅಧಿಕಾರಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬುಧವಾರ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಬರ್ ಬುಧವಾರ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ನೌಕೆಯ ಕಮಾಂಡರ್, ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಐಎನ್ಎಸ್ ತಬರ್ ನೌಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೆದರದೇ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐಎನ್ಎಸ್ ತಬರ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ- ರಾಯ್ಕರ್:
"ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಶಿರವಾಡದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರು ನೌಕಾನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
