ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೇಕೆಹಾಕಿದ ಆರೋಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ!

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಗಿದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ ಮುತ್ತಣ್ಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 7:39 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೆಳೆಯನ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವಾಗ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಗುಡಬಲಿ (22) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಮಹೇಶ ನಾರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುತ್ತೆನ್ನವರ್​​, ವಿಶಾಲ್​ ನಾರಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್​ ನಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೃತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗೆಳೆಯನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್​ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಣ್ಣನೇ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ ಸದಾನಂದ ನಾರಿ, ವಿಶಾಲ ಸದಾನಂದ ನಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೂಕಪ್ಪ ಮುತ್ತೆನ್ನವರ್​ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಣ್ಣನ ಬೋರ್ಡ್​ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಹೊಟ್ಟೆ, ಭುಜ, ಕೈಗೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುತ್ತಣ್ಣನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ ನಾರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುತ್ತೆನ್ನವರ್​​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ವಿಶಾಲ ನಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖನಾದ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರದು. ಕೊಲೆಗೆ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಆ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

