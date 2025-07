ETV Bharat / state

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯುವತಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ನೊಂದ ಯುವಕನಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ - LOVE MARRIAGE CASE

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 5, 2025 at 10:18 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:44 AM IST 1 Min Read

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಡುವೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರೋಧ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌರವನಹಳ್ಳಿಯ ಶೇಖರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಿ. ತಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಗೋಗರೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶೇಖರ್​ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ: ಶೇಖರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಪರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಕಾರಣ ಶೇಖರ್ ಯುವತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಮನೆಯವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

