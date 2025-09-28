ETV Bharat / state

ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ, ತಂದೆಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮಗಳು; ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ, ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್​​ಗೂ ಸೈ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ಉದಯ ನಾಯಕ ಎಂಬವರು ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತಂದೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

young-girl-quits-school-and-work-in-garage-at-belagavi
ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ, ತಂದೆಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮಗಳು; ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ, ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್​​ಗೂ ಸೈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 7:46 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೀಳಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ."

ಇದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾವೇರಿ ಉದಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತು.

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾವೇರಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಉದಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಲ ಈಗ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ.

ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿಯ ಬೆಳವಡಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತೀ ಮನೆ, ಮನಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಿಚ್ಚಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವಿದೆ. ದುಡಿದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಯಕ ತತ್ವ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿಗೂ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ 19 ವರ್ಷದ ಕಾವೇರಿ ನಾಯಕ, ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಿರ್ಭಿಡೆಯಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸುವ ಕಾವೇರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಉದಯ 'ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಉದಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾನೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಫೇಮಸ್ಸು. ಉದಯ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಮೂರನೇಯವರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಕಾಂಚನಾ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೆಳತಿಯರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾವೇರಿ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

young-girl-quits-school-and-work-in-garage-at-belagavi
ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಉದಯ ಅವರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರ ಎತ್ತಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ ಕಾವೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾನಾ, ಪಕ್ಕಡ ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಮುಂದಾದರು‌‌. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ - ಕಾವೇರಿ: ಕಾವೇರಿ ನಾಯಕ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೈಕ್​​ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಚೈನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಚೆಕಾಪ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಚೈನ್ಸ್ ಪಾಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನರ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಂಜಿನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5-10 ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

young-girl-quits-school-and-work-in-garage-at-belagavi
ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)

ಅಪ್ಪಾನೇ ನನ್ನ ಗುರು: "ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾ‌ನೊಬ್ಬಳೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನನಗೆ ಗುರು. ಗ್ಯಾರೇಜ್​ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಮಗಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸವೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ: "ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಬಹುದು. ನೀನು ಮಗಳಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಏನು ಅಂದರೂ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

young-girl-quits-school-and-work-in-garage-at-belagavi
ತಂದೆ ಉದಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾವೇರಿ (ETV Bharat)

ಗಂಡು ಮಗ ಇಲ್ಲದ ಕೊರಗು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ: ಕಾವೇರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಉದಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡವರು ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ 'ಅಪ್ಪಾ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಅಂತಾ ಕಾವೇರಿ ಹೇಳಿದಳು. ನಾನೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯಾಗಿಯೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಇಂಜಿನ್ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ‌. ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗನ್ನು ಕಾವೇರಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಂದೆಗೆ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಬೆಳವಡಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿವಾನಂದ ಪರೀಟ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾರೇಜ್​​ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಇವರ ಕಡೆಯೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಯ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ‌ ವರ್ಸಸ್ ಖಾಸಗಿ: ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಜಟಾಪಟಿ: ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

Last Updated : September 28, 2025 at 8:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GARAGE WORKBIKE REPAIRಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸBELAGAVIGARAGE GIRL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.