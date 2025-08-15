ETV Bharat / state

ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವುಶು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಣತಿ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರು: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವುಶು​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಬಾಲಕಿ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣತಿ.

ಹೌದು, ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಯತ್ರಿಪುರ ನಿವಾಸಿ ಜಿ. ಪ್ರಣತಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಬಟುಮಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 6ರವರಗೆ ನಡೆದ 2025ರ ಬಟುಮಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಶು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ 9 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ವರ್ಗದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಡು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಎಸ್. ಡಿ. ಗಿರಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್. ಸಂಗೀತ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 2014ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಈಕೆ, ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವುಶು (ಸಮರಕಲೆ) ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವಳ ಮುಡಿಗೇರಿವೆ.

ಪ್ರಣತಿ ಜಿ. ವುಶು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (27 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಬುದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಸಂಗತಿ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಬಾಲಕಿಯದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಚು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವುಶು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ವುಶು ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಾಕ್ - ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಮತ್ತು 2023ರ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣತಿ ಜಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವುಶು ಸಮರ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಪ್ರಣತಿ.

ಪ್ರಣತಿ ದಾಖಲೆಗಳು:

  • ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ (2022) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
  • ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವುಶು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು

ಸನ್ಮಾನ: ಈಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ 2022ರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

