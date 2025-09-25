ಭೈರಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಶೂದ್ರರೊಂದಿಗಿತ್ತು: ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ
ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 2:19 PM IST
ಹಾಸನ: ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ (94) ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕುರಿತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಸಾಹಿತಿ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಾಗ ಗೃಹಭಂಗ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಓದಲು ಹೋದಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪುಸ್ತಕ ವಂಶವೃಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡಾ ಅವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಾ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ಓರ್ವ ಕಥೆಗಾರನಾಗಲು, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಲೂ ಕಾರಣ. ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು. ನಂತರ ಲೋಕವಾಣಿ ಎಂಬ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರನಾಗಲು ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯದವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದ ಲೇಖಕ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಕಾಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾಹಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಎತ್ತರದ ಸಾಹಿತಿಯಾದರೂ, ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಡವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬದಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದ ಏಕೈಕ ಸಾಹಿತಿ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಹಲವು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್. ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಬ್ಬಲಿಯಾದರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡಾ ಇವತ್ತು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತೆಶಿವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಅಗಲಿಕೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕಸಾಪ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
