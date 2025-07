ETV Bharat / state

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಠ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಮುಖಿ‌ ಬರೆದ ಪದ್ಯ: ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಕವಯಿತ್ರಿ ಚಾಂದಿನಿ ಮಾದರಿ‌! - TRANSGENDER POET

Published : July 15, 2025 at 4:41 PM IST

ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ: ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಸಹನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ನೋವು-ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಾಂದಿನಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೃತಿಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ 'ವಿವಿಧಾ' ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ 2002ರಲ್ಲಿ 'ಹಿಜರಾ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ 'ಸಂಘಮ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 2009ರಲ್ಲಿ 'ಪಯಣ' ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂದಿನಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೀನ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಗೂ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಜೊತೆ ಚಾಂದಿನಿ (ETV Bharat)

ಕುವೆಂಪು‌ ವಿವಿಯಲ್ಲೂ ಪಠ್ಯ: ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 14 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಾಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಬದುಕಿನ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳ "ಮನದ ಕಣ್ಣು" ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 32 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೌದು: ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಚಾಂದಿನಿ ಅವರು ತಲ್ಕಿ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ 'ನೆಲತಾಯಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಚೆನೈನಲ್ಲಿ 'The Best Writer - Born to win' (ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರ್ತಿ-ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಳು) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.

ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಚಾಂದನಿ ಅಭಿನಯ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಚಾಂದಿನಿ ಮಾತು: ನಾನು ಕೂಡ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1999ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಎನ್‌ಜಿಓಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದೂವರೇ ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗಿನಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ರೋಗ, ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಂದಿನಿ.

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗಿನ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಾಂದಿನಿ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜನರ ದೇಹ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಂದಿನಿ.

ಮಂಗಳಮುಖಿ‌ ಬರೆದ ಪದ್ಯ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ: ನಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಾವೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪೊಲೀಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಬಹುದಲ್ಲವೇ..? ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಾಂದಿನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಯಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಾಂದಿನಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮಾದರಿ. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ‌ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಬರೆದ ಪದ್ಯಗಳು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಬಡವರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಕುರಿತು ಬರೆದದ್ದು ವಿರಳ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಈ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಊನವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಂದಿನಿ, ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಸಾಲಿ ಅಂಥವರಿಂದಾಗಿ ಈ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದ ಹೊಸದೊಂದು ಅಚ್ಚ ಸಂವೇದನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಸುವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಾಂದಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತವಕ-ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಡಾ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಮ್ಮಡಿ, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

