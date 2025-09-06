ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಅವುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2025 at 7:31 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು: ಮೀರಜ್– ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (07302) ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಘಟಪ್ರಭಾದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07303 ಬೆಳಗಾವಿ – ಮೀರಜ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬದಲು ಘಟಪ್ರಭಾದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನಡುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳು:
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16534 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಭಗತ್ ಕಿ ಕೋಠಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡಲಿದೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರಂದು ಹೊರಡುವ ಮೂರು ರೈಲುಗಳಾದ (ಸಂಖ್ಯೆ 06529) ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು – ಗೋಮತಿನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಜೋಧಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ಸಂಖ್ಯೆ 16508) ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಮುಜಫ್ಫರ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ (ಸಂಖ್ಯೆ 07315) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಲಿದೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರಂದು ಹೊರಡುವ 07363 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಯೋಗ ನಗರಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಹೊರಡುವ 56931 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೀರಜ್ – ಲೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಗೂ 17334 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ – ಮೀರಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರಂದು ಹೊರಡುವ 16210 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೈಸೂರು – ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರಂದು ಹೊರಡುವ 17416 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ – ತಿರುಪತಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರಂದು ಹೊರಡುವ 17333 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೀರಜ್ – ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 17332 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಮೀರಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಲಾ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಹೊರಡುವ 17325 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ – ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
