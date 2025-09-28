ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ಮುಕ್ತಾಯ; ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರ
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ವಿಜಯದಶಮಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 3:55 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 4:19 PM IST
ಮೈಸೂರು : ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಜಪಡೆಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಾಲೀಮುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈ ತಾಲೀಮು, ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ತಾಲೀಮುಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಅಂತಿಮ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಿತು. ಜನರು ರಸ್ತೆಬದಿ ನಿಂತು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ ನಾಮ್ದು, ಗಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಸೈಯ್ಯಜೀರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಂಬುಬಜಾರ್, ಹೈವೇ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿತು.
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಯ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಜಪಡೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಳಸದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿದೆ.
ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಕಿನ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಶೋ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐ.ಎ.ಎಫ್) ಆಕರ್ಷಕ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಸಿತು.
ಸುಮಾರು 22ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲೀಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಿವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಡಬಲ್ ಏರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಯುಪಡೆಯ 70 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಶೋ ನೋಡಿ ಪುಳಕಿತರಾದರು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರು ಏರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮು - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ