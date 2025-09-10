ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 4 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಕೊಲೆ; ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಿಯತಮ ಸೆರೆ

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2025 at 1:56 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಅನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಗು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ ದೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕೊಲೆ: ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯತಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಮಗುವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅರೋಪಿಗಳು. ಆಗಸ್ಟ್​​ 2ರಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸಮೀಪದ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಮುಖ ಸುಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ಶವವನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು.‌ ಈ ಮಧ್ಯ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆತನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಸಹ ಗಂಗಮ್ಮ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಳು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಅನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡದ ಅನ್ವೇರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಳಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಪತಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್​ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಆನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ, ಕೊಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ: ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಕೀಲ ಪತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ - ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ವಕೀಲ: ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಉಗಾರ್ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೈತಾಲಿ (23) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ವಕೀಲನಾದ ಪತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣಸಾಬ್ ಕಿರಣಗಿ, ಸದ್ದಾಂ ಅಕ್ಬರ್ ಇಮಾಮ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜನ್ ಗಣಪತಿ ಎಂಬವರು ಬಂಧಿತ ಆರೋಫಿಗಳು. ಚೈತಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೈತಾಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರದೀಪ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈತನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು, ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

