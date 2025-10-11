ETV Bharat / state

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ ದಾಳಿ; ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣವೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

WILD BUFFALO
ಕಾಡುಕೋಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ: ಕಾಡುಕೋಣವೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಂತಮ್ಮ (54) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಹಂದಿಜೋಗಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರು ಹಂದಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂದಿಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಡುಕೋಣವೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎಡಗೈ ಮುರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೋರಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ (ಹಿಮ್ಸ್)ಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಎಫ್​ಓ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಉದಯಪುರ, ಬಾಗೂರು, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಿಂದ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ, 3 ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಕೋಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Woman injured after Wild buffalo attack in Hassan
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ದೇವ್​ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಡುಕೋಣವೊಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಡುಕೋಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

wild-buffalo
ಮನೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬಂದ ಕಾಡುಕೋಣ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಭಾರತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಡುಕೋಣ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾವು ಜನರು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆವು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಕಾಡುಕೋಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಲಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೊದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯವರು ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Public gathered at the spot to see the wild buffalo
ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು (ETV Bharat)

ಡಿಎಫ್​ಒ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷವಾಗದಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಕೋಣವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ 200 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

wild-buffalo
ಕಾಡುಕೋಣ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ: ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಸುರಿದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN INJUREDDFO SAURABH KUMARಕಾಡುಕೋಣ ದಾಳಿHASSANWILD BUFFALO ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ತುಂಡು ಭೂಮಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ NEET ಪಾಸಾದ ಸಹೋದರಿಯರು; ರೈತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ!

ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​! ಆ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್​ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯೇನು?

ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.