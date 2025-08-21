ಅರೇಹಳ್ಳಿ (ಹಾಸನ) : ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಂಧಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಾನಾ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವ ಹಿಂಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಲಿಂಗಾಪುರದವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯು, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷನಗರ ಕಡೆ ತೆರಳಿದೆ. ಈ ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದಂತೆ ಕೂಗಿ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಜೆರ್ರಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಯು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಕೋರೆಯಿಂದ ತಿವಿದು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಶಿವರಾಜು ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಬಳಿಕ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಬಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದ ಕಾರು ಆನೆಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ಷರೀಫ್ ಎಂಬುವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಬಿಕ್ಕೋಡು, ಅನುಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೊಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಮನೆಯಂಗಳದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಡುಕ ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
