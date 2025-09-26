ETV Bharat / state

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಿರೋಧವೇಕೆ? ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೇಳುವುದೇನು!

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಶರಾವತಿ ಅಂತರ್ಗತ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sharavati River flowing in Shivamogga
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡು, ಮಳೆಕಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2000 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.‌ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಹ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.‌

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್​ಗಾರದಿಂದ 1469.20 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಶರಾವತಿ ಅಂತರ್ಗತ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಳಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಈ ತಲಕಳಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂದಿನ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ 240 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂನ್ನಾವರದ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಲಕಳಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ತಿ ತರುವುದು. ಹಾಗೇ ಎತ್ತಿ ತಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ 2000 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಶರಾವತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವರಾಹಿ ಅಂತರ್ಗತ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ: ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ವರಾಹಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್​ನ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ.‌ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸಿಂಗಳಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಏಕೈಕ ವಾಸತಾಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಉಳಿದ ಡ್ಯಾಂನ ಭದ್ರತೆಗೂ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದು. ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಶ್ವಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಾವತಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ಯಾಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿನ ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ಜು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಂಹಬಾಲದ ಸಿಂಗಳೀಕ ಹಾಗೂ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ "ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮಳೆಕಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಂ ಆಯ್ತು, ನಂತರ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಳ ಭಾಗದ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಂಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 150 ಎಕರೆ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಸಿಂಗಳೀಕ ಹಾಗೂ ಮಂಗಾಟೆ ವಾಸಿಸುವ ತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಿಂಹಬಾಲದ ಸಿಂಗಳೀಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು‌‌. ಆದರೆ ಅದೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‌. ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲಸ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರಂಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹ ಮರ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಕೂಲ ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹವಾಲು ಸಂರ್ಭದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ: ಪರಿಸರಾಸಕ್ತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಿಥ್ಯಂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‌ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಕೂತುಹಲಗಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು‌. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಹೊನ್ನಾವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಭೆ ನಡೆದು, ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆ.

ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ‌. ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಲಲಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ 16 ಸಾವಿರ ಮರ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಪ್ಡ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.‌ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಸಿಎಲ್​ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಂತಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ‌ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಟು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ 0.37 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನದಿ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ‌ 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ 54.155 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ 24.31 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 54.155 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 19.982 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತದೆ‌. ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 34.173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು 13 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭೂ ಕುಸಿತ, ಭೂಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯೋಜನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸುರಂಗದ ಒಳಗಡೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಂಪ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 54.155 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 24.31 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿ ಬಳಸಿ 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.‌

