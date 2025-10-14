ಟಿಬಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒನಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಾನ್ಯತೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ ಟಿಬಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 14, 2025
ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ (ಟಿಬಿ) ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯಾದ ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಭಾರ್ಗವ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ದಂಪತಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಿಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟಿಬಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಟಿಬಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮರಣಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ (undernutrition) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೆಚ್ಐವಿ, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ ಈ ದಂಪತಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಯೆನೆಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ಟಿಇಪಿ) ಅವರನ್ನು ಇತರ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಹಾರದ ಚೀಲವನ್ನು (food basket) ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅವರು 'ರೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್' (RATIONS - Reducing Activation of Tuberculosis by Improvement of Nutritional Status) ನಡೆಸಿದರು.
ಟ್ರಯಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ : ಆಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿಬಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿ ನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.
ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ; ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ : 2023ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ ತನ್ನ 2013ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಡಾ. ಭಾರ್ಗವ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೂ (ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳ ಅನುಭವಗಳು) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಚೀಲದಿಂದ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು, 'ಟಿಬಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಇವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಔಷಧಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 60,000 ಟಿಬಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 7% ಮರಣ ದರವಿದೆ. ನಿಕ್ಷಯ್ ಪೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾಲ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಹಾರ ಚೀಲ ನೀಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳ ಮರಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಹಾರ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದರೆ, ಟಿಬಿ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಯೋಗದ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ (TB) ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮಗೆ ಇತರ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ರೋಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಕ್ಷಯ್ ಪೋಷಣ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೊದಲು, ಈ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಗೃಹಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೇಷನ್ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಾರತದ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಮತ್ತು ಗೃಹಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಂದು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು 2,800 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೃಹ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 39ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯರೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 48ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು) ನೀಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40-50ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ WHO ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅನೇಕರ ತೂಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ತೂಕ 20-24 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ರೋಗಿಗಳು ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ತೂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶೇ75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ WHO ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು, ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ The Lancet ಮತ್ತು Lancet Global Health ನಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಕ್ಷಯ್ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ: ಇವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷಯ್ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು WHO ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ (TB) ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದೆವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಂಡವು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೆವು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಿರುವುದು ಕ್ಷಯರೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ WHO ತನ್ನ 2013ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. 2013ರ WHO ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕ್ಷಯರೋಗ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದವು. ತೀವ್ರವಾದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ, 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹು ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆವು. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಭಾವಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫೋರಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ರೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಆಹಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಕೆಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆಹಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಟಿಬಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ದಂಪತಿ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದಾಗಿ ಟಿಬಿ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
