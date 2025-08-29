ETV Bharat / state

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕುಟುಂಬ - WHITE DOVES

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೊಳಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಟ್ ಡೌಸ್​ನ ಕೊರಿನ್ಹಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು.

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಎರಡು ಮದುವೆಯಾದ ಇವರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಗುಣಮುಖನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯದ ದುರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ದೂರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಕುರುಚಿಯವರು. ಇವರು ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಇವರ ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಆಗಲೂ ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ಚಟವನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಗದೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯು ಸಹ ಇವರ ದುರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಕೂಡಾ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು.

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ, ಕ್ರಮೇಣ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ‌ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.‌ ಇವರ ಮನೆಯವರು ಇವರನ್ನು ಹಲವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ‌ ಇವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಏರ್ವಾಡಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇವರು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

2024 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಇವರು ತೀರಾ ಕೊಳಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಟ್ ಡೌಸ್​ನ ಕೊರಿನ್ಹಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್, ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ‌ ಗುಣಮುಖರಾದ‌ ಇವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆ ಊರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ETV Bharat)

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ನು ಸಿಗಲಾರರು ಎಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದೊಡನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಇವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷಗೊಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಆಲಂಗಿಸಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕುಟುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಸ್ಕಿನ್: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊರಿನ್ಹಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, "ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ 460ನೇ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ಎಂದರು.

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ETV Bharat)

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಹೋದರಿ ಮೈದೀನ್ ಪಾತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದುಹೋದ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು‌ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಳಿಯ ಕೋತೆರ್ ಮೈದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾವನನ್ನು ಕಳೆದುಹೋದ ಬಳಿಕ ಹಲವೆಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.

