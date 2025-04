ETV Bharat / state

AIಗೆ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ​ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು - AI PHOTOS

ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಯಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ?: ನಾವು ಫೋಟೋವನ್ನು ಘಿಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳಿಗೆ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಸರ್ವರ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ "Right to Deletion" ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ: ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಎಐ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಅವರು "reverse search" ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಅವಾಭಾವ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ: ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮುಖದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಮುಖದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಪಿಂಪಲ್, ಚರ್ಮದ ರೋಗ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. (ಉದಾ: ಪಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್​ವಾಶ್​, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್).

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಕೇಳುವ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು (permissions) ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್​ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್​ ಅನುಮತಿ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಡೇಟಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಡಾ. ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ‘Terms & Conditions’ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. "ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೇಟಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.

One-Time View ಎಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ: ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳು "See only once" ಅಥವಾ "One time view" ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋ ಯಾವ ದೇಶದ ಸರ್ವರ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ: ನೀವು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು:

ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಟೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ (ಅಥವಾ "metadata remover").

ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ (ಅಥವಾ "metadata remover"). ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರು ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ.

Terms & Conditions ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Targeted Ads ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ opt-out ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಘಿಬ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಂದ ಓಪನ್​ಎಐ ಸಿಇಒ: ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಘಿಬ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಮೋದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಓಪನ್​ಎಐ ಸಿಇಒ: ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಫೋಟೋಗಳು