ETV Bharat / state

ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ Sorry, ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ: ನಾಳಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರದ್ದು: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ - WE ARE VERY SORRY DKS

ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ವಾರಿ, ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 4, 2025 at 10:16 PM IST 2 Min Read