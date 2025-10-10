ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ
ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2025 at 9:38 AM IST
ಮಲ್ಪೆ: ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿತಾಬಂದರೂ ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಲತಡಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಸೆ. ಸಮುದ್ರ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೋಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಸೇಲಿಂಗ್, ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಆಟಗಳು ಕಾಯಂ. ಆದರೆ ಈಗ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಸರಾ ರಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನಾನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಖಾಸಗಿಯವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪು, ಮಂಗಳೂರು, ಮರವಂತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಟುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 68 ಮಂದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ರಜೆಯ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದೆವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ" ಪ್ರವಾಸಿಗ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜ ಹೇಳಿದರು.
