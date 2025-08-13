ETV Bharat / state

Watch Video: ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಿತಾಮಹ, ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ: ಡಿಕೆಶಿ - ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಮರ - ASSEMBLY SESSION

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ASSEMBLY SESSION
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 7:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹ, ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ಸಮರ.

ನಿಯಮ 69ರಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಏರು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಧಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡೋಗಿರುವವರು ನೀವು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್​, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದವರು ನೀವು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅಸಮರ್ಥರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಿತಾಮಹ ನೀನು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಅಶ್ವಥ್ಥ ನಾರಾಯಣ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ, ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಸೀಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆಯಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು.

ವಾಕ್ಸಮರದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಜತೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸೋಣ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಟೀಕಿಸಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆಣಕಬಾರದು ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ: ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸಚಿವರಾದ ಜಾರ್ಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು 8 ಸಲ ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಿಎಂಗಳು, ಸಂಸದೀಯ ಪಟುಗಳ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರೇ ನೀವು ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾದವರು ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯು ಸಚಿವರು ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಡ್ಡ ಮಾತನಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸದನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸೋಣ ಎಂದರು.

DCM D K SHIVAKUMAR ASHWATH NARAYAN BENGALURU ASSEMBLY SESSION

