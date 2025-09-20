ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ: ನೂರಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಸಮಾಜದ ಒಡಕು ತೊಲಗಿಸಲು ಶಪಥ...!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ.ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಡಿದ್ದಂತಹದ್ದು ನಾಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.
Published : September 20, 2025 at 12:30 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಬರೆಯಿಸಿ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೇರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಏಕ ರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಡಿದ್ದಂತಹದ್ದು ನಾಡಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರಣ. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮಾಠಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜ ಕೆಡುಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ. ಇದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡಕಿನ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಪಡೆಯೋ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಬರೆಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ ಜಾತಿ ಕಾಲಂ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ. ಜಾತಿ ಕಲಂ ನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಬರೆಯಿಸಿ. ಒಳ ಪಂಗಡ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಐಕ್ಯತೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದೆಗೊತ್ತಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವನೆ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು.ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಗ ಧರಿಸೋ ಪದ್ದತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವರೊಂದು ತೀರ ಇವರೊಂದು ತೀರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಎಂದರು.
ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ- ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ : ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಮೊದಲು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಜನಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರದು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಸರಕಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳತೆ, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಹನಾ ಗುಣವೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎದ್ದರೆ ಮಲಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಬರಲಿ. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೇ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮವನ್ನಷ್ಟೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮೂದಿಸಲು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದ ಜನಗಣತಿಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀವರ್ಚನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ .ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಪಂಚಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, ಒಂದು ಕಸಬರ್ಗಿ ಇರುತ್ತೆ . ಕಸಾ ಹೊಡೀತಾ ಕಸಬರಿಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕಸಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಸಬರಿಗಿ ಇಂದ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದ , ಕಸಬರ್ಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಸಬರ್ಗಿ ಹಿಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಸಬರಿಗೆ ಜಾಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲರೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಂದು ಒಂದು ಎಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಂಚು: ಯತ್ನಾಳ್