'ನಮಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ': ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ನೀಡಿ, ನಾವೇ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬರೂರು, ಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪ, ತೆಪ್ಪಗೋಡು ಮತ್ತು ಮುಳುಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲು ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​​ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಗಣತಿ ನಡೆಸಿ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರು ಬ್ಯಾನರ್​​ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಗಣತಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ನೀಡಿ, ನಾವೇ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನವೀನ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಣತಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಬಂದು ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ನಾವು ಗಣತಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ."

"ಹಾಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬರೂರು, ಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪ, ತೆಪ್ಪಗೋಡು ಮತ್ತು ಮುಳುಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

TAGGED:

SHIVAMOGGAಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆSHARAVATI BACKWATERS VILLAGERSSOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEY

