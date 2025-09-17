ETV Bharat / state

ಚಡಚಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ದರೋಡೆ: 1.4 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಅಂದಾಜು 20 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ

ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೃಹತ್​ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Vijayapura SBI bank robbery case update
ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 11:44 AM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ​ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾಸ್ಕ್​ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ​ ಸ್ವತ್ತು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು 1 ಕೋಟಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು 20 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಸಂಜೆ 06.20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಛೇಂಬರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾಸ್ಕ್, ಬಿಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ ಬಂದ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಫಾರ್ಮ್​ ತುಂಬಿರದ ಕಾರಣ, ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್​ಚಾರ್ಜ್​​​ ಮಹಾಂತೇಶ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆವು. ಆಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್​​ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಕಾಲೋ ವರನಾ ಜಾನಸೆ ಮಾರ್​ದುಂಗಾ' ಅಂತಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್​​ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನುಳಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತ ಬಾತ್​ ರೂಮ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಡಚಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ದರೋಡೆ (ETV Bharat)

ಕೈ, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ದರೋಡೆ: ಬಳಿಕ ಗನ್ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 'ಜಲ್ದಿ ಓಪನ್ ಕರೋ' ಅಂತಾ ಅಂಜಿಸಿದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಲಾಕ್​ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೀಲಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಗನ್‌ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ. ಆಗ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಕೀಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂವರೂ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ, ಮಹಾಂತೇಶ ಡೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೀಪ್​ ಡ್ರೈವರ್, ಎಟಿಎಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದಂತೆ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮದಲ್ಲಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರೂ ಕಳ್ಳರ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 20-30 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಂದಾಜು 1,04,00,000 ರೂ. ಹಾಗು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂದಾಜು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 20 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ದ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರದ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣ/ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆಗ ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಂಜೆ 06.30 ರಿಂದ 07.20 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

vijayapura-sbi-bank-robbery-case-update
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುವ ಕಾರು ಬಳಕೆ: ಆರೋಪಿಗಳು ದರೋಡೆ ಎಸಗಲು ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುವ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಡರಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಜಂತಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ''ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ದರೋಡೆಯಾದ ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರೋ ಶಂಕೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

