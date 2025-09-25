ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!
ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
Published : September 25, 2025 at 7:47 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರು 'ಪರ್ವ'ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ!
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗುವ ಮೊದಲು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ: ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗರಡಿಮನೆಗಳು ಕುಸ್ತಿಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮಕಾಯ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದರು. ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಾವೇರಿಯಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಅಂಗೂರು.
ಹಲವು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2001ರಲ್ಲಿ. ಹಾವೇರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೊರಗಲ್ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಭೈರಪ್ಪನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. "ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾಕರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಿತ್ತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೊರಗಲ್.
"ಅಂದು ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭೈರಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಬೇಡಿ ಮೆಣಸು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಭೈರಪ್ಪನವರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೈರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆ 'ಭಿತ್ತಿ'ಯಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳು ತಾವು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮ ಭೀಮಕಾಯ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ನಾಯಿ ನೆರಳು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: 2001ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ನೆರಳು ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಸಿಟ್ಟಾಗದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲು ತಮ್ಮ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಂಥ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುವ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಅಂಗೂರು.
