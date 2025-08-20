ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಗತ ವೈಭವದ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಶಾಂತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
2013-2016ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಈ ಬಾರಿ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಾಂತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಇರಿಸಿವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕೈವ್ಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿತು.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಂತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಲೀಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅಂತರ್ ಶಾಲಾ, ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾರಾಣಿ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳು:
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಆಲೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ.
- ಹಾಸನ, ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಟರ್ಫ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸದ್ಬಳಕೆ.
- ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ಥಾಪನೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್
- ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ.
- ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಏಕದಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ II ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ.
- ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ T-20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
- ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂಥಹ ಕ್ರಮ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್:
- ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಲೀಗ್ ಆರಂಭ.
- ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅಂತರ್ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ.
- ಮಹಾರಾಣಿ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಅಕಾಡೆಮಿ:
- ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
- ಸವಲತ್ತುರಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲ ಬೆಂಬಲ.
- ಆಟಗಾರರು, ಅಂಪೈರ್ಗಳು, ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು, ಫಿಸಿಯೋ ಮತ್ತಿತರ ತರಬೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್:
- ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ತೇಜನ.
- ವಲಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ.
- ವಲಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಫ್ ಮೈದಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.
- ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು:
- ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು.
- ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯೋಜಿಸುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ.
- ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡುವುದು.
ತಕ್ಷಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು:
- ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ.
- ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ.
- ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
- ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪುನಾರಂಭ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು:
- ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು:
- ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಡೆತನದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಕೆ.