ಹಾವೇರಿ: ಅಪಾಯದಮಟ್ಟ ಮೀರಿದ ವರದಾ ನದಿ: ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ವರದಾ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗುವ ಭಯವನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ: ಅಪಾಯದಮಟ್ಟ ಮೀರಿದ ವರದಾ ನದಿ: ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 9:29 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರದಾ, ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರದಾ ನದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವರದಾ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವರದಾ ನದಿ ಅಪಾಯದಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ವರದಾ ನದಿ ಹಲವು ಸೇತುವೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್​ನ್ನು​ ಮುಳುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಳಂಬೀಡ್​​​ ಲಕಮಾಪುರ, ಕೂಡಲ ಮತ್ತು ನಾಗನೂರು ಹಾಗೂ ಕಳಸೂರು ಮತ್ತು ದೇವಗಿರಿ ನಡುವೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಮಳೆ ತಂದ ಆತಂಕ: ಮಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರುಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ರೋಗ ಬೂದು ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಹರಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಳಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳಪೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕಗಳ ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಕರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ,ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಫಸಲು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಇನ್ನು ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವಾದರೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು, ಹಾನಗಲ್​ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲ, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಸೇರದಂತೆ 19ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ನದಿ ಹರಿವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರುಪಾಲಾದರೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪುನರ್ವಸತಿಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕು. ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆಯ ಕೆಂಗೆಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು..

ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣಿ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಷಯ ಸಹ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೀಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಹ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಾದರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ 300 ಎಕರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ರೈತರು

